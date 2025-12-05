Le ultimissime di formazione in vista di Inter-Como, match in programma domani pomeriggio alle 18 a San Siro. Tre dubbi per Chivu chiamato a scegliere il difensore centrale, la mezzala sinistra e l'esterno destro.

Sezione: Web Tv / Data: Ven 05 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
