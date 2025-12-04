Spazio a commenti e analisi di Inter-Venezia 5-1, ottavo di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri a San Siro. Segnali positivi da Diouf, in rete per la prima volta con l'Inter. E ora il dibattito sulla fascia destra si accende. Esposito trova il suo primo gol a San Siro con la maglia nerazzurra.

Data: Gio 04 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
