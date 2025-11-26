Le ultimissime di formazione in vista di Atletico Madrid-Inter, match in programma questa sera e valido per la 5a giornata di Champions League. Le parole di Chivu, la probabile, il tema Sommer-Martinez e la grande chance per Luis Henrique.

Data: Mer 26 novembre 2025 alle 12:00
Raffaele Caruso
