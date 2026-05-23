Tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio in programma al Dall'Ara di Bologna, destinazione che l'Inter raggiungerà entro un paio di ore a bordo del Frecciarossa sul quale viaggia. I campioni d'Italia sono partiti da qualche minuto dalla Stazione di Rho Fiera di Milano per la spedizione emiliana dove questo pomeriggio giocherà la sua ultima gara stagionale. Dalle immagini pubblicate dal club meneghino mancano i vari Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram, come previso rimasti a riposo, mentre ci sono i giovani Cocchi, Topalovic, Mosconi e Kaczmarski.