Tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio in programma al Dall'Ara di Bologna, destinazione che l'Inter raggiungerà entro un paio di ore a bordo del Frecciarossa sul quale viaggia. I campioni d'Italia sono partiti da qualche minuto dalla Stazione di Rho Fiera di Milano per la spedizione emiliana dove questo pomeriggio giocherà la sua ultima gara stagionale. Dalle immagini pubblicate dal club meneghino mancano i vari Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram, come previso rimasti a riposo, mentre ci sono i giovani Cocchi, Topalovic, Mosconi e Kaczmarski.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: Web Tv / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 10:58
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi