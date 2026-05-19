E' durato all'incirca tre ore e mezza l'incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza dell'Inter andato in scena questa mattina nella sede del club nerazzurro. Il tecnico romeno è uscito attorno alle 13.30 dagli uffici di Viale della Liberazione, a Milano, come testimoniato dal nostro inviato, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti.

Sul tavolo, dopo i festeggiamenti per il Double, i protagonisti della riunione hanno messo la programmazione estiva, la pianificazione della prossima stagione sportiva, dal mercato al rinnovo del contratto dello stesso tecnico che, come garantito domenica scorsa da Beppe Marotta, è un 'aspetto formale', soprattutto dopo la doppietta scudetto-Coppa Italia centrata al primo colpo. Un aspetto formale che dovrebbe essere espletato la prossima settimaana, quando è in programma, salvo sorprese, l'annuncio ufficiale.

"Chivu rappresenta il presente e il futuro dell'Inter, l'ho detto tante volte. E' un allenatore molto bravo, l'Inter se lo deve tenere stretto", aveva detto il presidente dei nerazzurri. 

Sezione: Web Tv / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 13:40 / Fonte: dall'inviato simone Togna
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.