E' durato all'incirca tre ore e mezza l'incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza dell'Inter andato in scena questa mattina nella sede del club nerazzurro. Il tecnico romeno è uscito attorno alle 13.30 dagli uffici di Viale della Liberazione, a Milano, come testimoniato dal nostro inviato, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti.

Sul tavolo, dopo i festeggiamenti per il Double, i protagonisti della riunione hanno messo la programmazione estiva, la pianificazione della prossima stagione sportiva, dal mercato al rinnovo del contratto dello stesso tecnico che, come garantito domenica scorsa da Beppe Marotta, è un 'aspetto formale', soprattutto dopo la doppietta scudetto-Coppa Italia centrata al primo colpo. Un aspetto formale che dovrebbe essere espletato la prossima settimaana, quando è in programma, salvo sorprese, l'annuncio ufficiale.

"Chivu rappresenta il presente e il futuro dell'Inter, l'ho detto tante volte. E' un allenatore molto bravo, l'Inter se lo deve tenere stretto", aveva detto il presidente dei nerazzurri.