Arrivo (come al solito) in grande stile per Marcus Thuram a Clairefontaine, centro sportivo della Francia che nelle prossime settimane sarà impegnata al Mondiale. Oltre che per l'abituale outfit che non passa di certo inosservato, l'attaccante dell'Inter si è fatto notare anche per il simpatico saluto con un tifoso interista che, una volta individuato grazie alla maglia nerazzurra, viene abbracciato da Tikus, protagonista poi di un breve botta e risposta tra i sorrisi. I colleghi de L'Equipe hanno pizzicato il siparietto e l'hanno pubblicato in un video sui social, da dove sono poi arrivate altre varie prospettive.

Sezione: Web Tv / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 16:06
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.