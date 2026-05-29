Arrivo (come al solito) in grande stile per Marcus Thuram a Clairefontaine, centro sportivo della Francia che nelle prossime settimane sarà impegnata al Mondiale. Oltre che per l'abituale outfit che non passa di certo inosservato, l'attaccante dell'Inter si è fatto notare anche per il simpatico saluto con un tifoso interista che, una volta individuato grazie alla maglia nerazzurra, viene abbracciato da Tikus, protagonista poi di un breve botta e risposta tra i sorrisi. I colleghi de L'Equipe hanno pizzicato il siparietto e l'hanno pubblicato in un video sui social, da dove sono poi arrivate altre varie prospettive.

Quand Marcus Thuram vient saluer un journaliste en arrivant à Clairefontaine pic.twitter.com/ErNYCzfJrT — L'Équipe (@lequipe) May 29, 2026