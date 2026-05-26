"Adesso sto bene, abbiamo già iniziato gli allenamenti con la Nazionale. Sabato iniziamo il ritiro, non vedo l'ora di essere lì coi miei compagni, È il primo Mondiale di questa nuova generazione". A parlare è Romelu Lukaku, l'attaccante del Napoli e della scuderia di Federico Pastorello, presente anche lui a Montecarlo per la festa del trentennale della sua agenzia. "Una favorita? Sono tante le squadre che possono fare bene, come l'Argentina, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, la Germania. È difficile dire chi è la più forte in un Mondiale, conta chi cresce di più in un torneo. Un Mondiale lo devi disputare con un'idea di gioco e la volontà di fare bene. Poi ognuno deve sapere il suo ruolo in una squadra".

Mondiale senza l'Italia per la terza volta di fila, come te lo spieghi?

"È un peccato, ogni giocatore vuole giocare in Nazionale. Conosco tanti giocatori italiani molto forti, è un peccato. Ma sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì ai prossimi Mondiali, deve prepararsi per ritrovare i suoi valori".

Finale Champions, PSG più forte dell'Arsenal?

"Spero di vedere una bella finale, sono due squadre che hanno meritato di essere lì perché se arrivi in finale vuol dire che lo hai meritato".