Quando ci si aspetta che nella sede di Viale della Liberazione all'improvviso compaia Cristian Chivu a bordo della sua auto, atteso per rinnovare il suo contratto, ecco che a sorpresa spunta... Francesco Camarda. Nulla a che fare con il mercato, ci mancherebbe, i tifosi del Milan non si meritano un'altra preoccupazione in questo momento. Semplicemente l'attaccante reduce dal prestito al Lecce aveva un appuntamento con Kevin Cauet, figlio di Benoit, per parlare di iniziative legate all'Adidas, suo sponsor tecnico personale. Niente a che vedere con l'Inter, a parte la vicinanza delle sedi nerazzurra e dell'Adidas che può far scattare il dubbio.

Di seguito le immagini dell'arrivo di Camarda assieme ai genitori.

Sezione: Web Tv / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 12:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.