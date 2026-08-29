INTER-EMPOLI 2-1

Marcatore: Carrara (29'), An. Orlandi (31'), Peletti (50')

58' - Babalola calcia da fuori area di collo esterno. Tiro che sfila, palla lontana dallo specchio della porta difeso da Farronato.

53' - Empoli vicinissimo al pareggio. Perin batte alla grande una punizione da posizione simile a quella che ha portato al gol di Peletti, sul secondo palo arriva Bembnista che, nel tentativo di fare sponda, va vicinissimo al secondo palo con un colpo di testa. Brivido per l'Inter, che però può tirare un sospiro di sollievo.

52' - Occhio alla reazione dell'Empoli. Il tiro di Alan Orlandi sul primo palo non sorprende Farronato, che blocca.

IL GOL - Moranduzzo batte alla grande il calcio di punizione dalla sinistra, in spaccata al volo arriva Peletti che trova il secondo palo. Scavalcato Vettore, Inter di nuovo in vantaggio.

50' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! PELETTI! 2-1, nuovo vantaggio Inter!

46' - Subito Empoli in avanti: girata debole di Andrea Orlandi. Blocca facilmente Farronato.

12.05 - Tutto pronto: si riparte!

12.04 - Cambio Empoli: fuori Berizzi, dentro Babalola a destra.

Buon primo tempo per l'Inter, che concretizza la mole di gioco creata poco prima della mezz'ora, con il gol di Carrara. In precedenza era arrivato anche un palo colpito da Virtuani, protagonista assoluto e probabilmente migliore in campo. Dopo appena 120 secondi il pari di Andrea Orlandi, di testa in mischia. Il gol subito ha tolto un po' di serenità all'Inter e ha galvanizzato l'Empoli, con i nerazzurri che dopo aver subito l'1-1 hanno perso un po' di fluidità nella manovra.

11.48 - Fine primo tempo al Konami Centre. A Carrara risponde Orlandi.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Rischio gigantesco corso dall'Empoli. Vettore sbaglia con i piedi e di fatto serve D'Agostino. Il centrocampista nerazzurro non era pronto per lo stop e respinge soltanto, la palla torna tra le mani di Vettore, fortunato.

41' - Giallo per Peletti. Il difensore nerazzurro è in ritardo, travolge Mureddu e si becca l'ammonizione.

40' - Giallo per Alan Orlandi. Trattenuta su El Mahboubi in ripartenza.

37' - Occasione Empoli. Flipper in area di rigore con Moranduzzo bravo a opporsi su Andrea Orlandi al momento del tiro. La palla resta lì e Alan Orlandi è da solo in area: non trova lo specchio di prima.

IL GOL - Schema su calcio d'angolo battuto da Perin. I blocchi liberano Rugani sul secondo palo, che rimette di testa per Andrea Orlandi. Il numero 10 è il più veloce di testa e segna il gol del pari.

31' - GOL DELL'EMPOLI. Pareggio di Andrea Orlandi di testa su corner, 1-1.

IL GOL - Palla recuperata da Virtuani sulla trequarti e ripartenza rapida della mezzala nerazzurra, protagonista di un ottima mezz'ora. Una volta al limite Virtuani serve Carrara, che stoppa, si gira e fulmina Vettore con un movimento da grande centravanti d'area di rigore. Vantaggio meritato per l'Inter.

29' - GOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! CARRARA, SEMPRE LUI! Inter avanti 1-0.

27' - Si riparte dopo la pausa.

25' - Cooling break, qualche minuto di pausa.

21' - Grande occasione per l'Inter. Corner che trova Puricelli, sponda e palla che resta lì. Vettore in uscita anticipa Breda.

20' - Giallo per Huqi. Ammonito per la trattenuta su El Mahboubi.

20' - Un angolo dell'Empoli diventa contropiede per l'Inter. Strappo mostruoso di El Mahboubi, che resiste alla trattenuta di Huqi e serve Franchi: stop un filo troppo lungo per lui e la difesa dell'Empoli si rifugia in corner.

17' - Palo di Virtuani! Bel destro a giro del centrocampista nerazzurro, imbeccato da Franchi. La palla rimbalza sul palo, attraversa lo specchio e sfila. Ottimo avvio dell'Inter.

11' - Bell'azione dell'Inter: la conclude El Mahboubi, che da destra rientra sul sinistro e prova il tiro. Palla alta di poco.

8' - Imbucata ben riuscita di Virtuani per Franchi, la palla a rimorchio dell'esterno toscano è poco precisa.

6' - Cinque minuti intensi ma senza grandi spunti. Inter molto aggressiva nella pressione una volta persa palla.

11.00 - Fischia Vailati: è iniziata Inter-Empoli!

10.58 - Squadre in campo. Pochi minuti al via.

10.49 - Inter che giocherà in maglia nerazzurra, Empoli in bianco. Non ci sarà nei nerazzurri Sorino, aggregato questa sera all'Inter U23.

Prima gara interna stagionale per l’Inter U20, che dopo la vittoria di Genova cerca continuità contro l'Empoli. I toscani hanno battuto il Como all'esordio in Primavera-1 e vorranno sicuramente ripetersi. Sfida quindi non semplice per i ragazzi di Emiliano Bigica. Gara in programma alle 11:00 al Konami Centre. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori.

INTER (4-3-3): Farronato; Moranduzzo, Breda, Puricelli, Peletti; D'Agostino, La Torre, Virtuani; El Mahboubi, Carrara, Franchi.

A disposizione: Galliera, Lleshi, Pavan, Grisoni Fasana, Maghlout, Vukaj, Karelo, Matarrese, Pirola, Mackiewicz, Evangelista.

Allenatore: Emiliano Bigica

Ammonito: Peletti (41')

EMPOLI (3-5-2): Vettore; Antonini, Rugani, Bembnista; Mureddu, Al. Orlandi, Huqi, Perin, Berizzi (dal 46' Babalola); An. Orlandi, Mazzi.

A disposizione: Piccini, Bruno, Covelli, Meznar, Pucci, Angiolini, Isidori, Lupoli, Silvestri, Murolo.

Allenatore: Andrea Filippeschi

Ammoniti: Huqi (20'), Al. Orlandi (40')

Arbitro: G.Vailati (sez. di Crema)

Assistenti: Cavalli-Chimento