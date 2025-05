"Chiunque critichi Inzaghi si sciacqui la bocca e si cheti, una volta per tutte. Una partita come questa con il Barcellona, in specie il secondo tempo senza addirittura Lautaro è prestazione che verrà ricordata nel tempo. Ripeto: si cheti per sempre chi sputa sul piatto d’oro di simone Inzaghi. E provi vergogna, vera, ad averlo accusato! Per una punta di scarpino non abbiamo sbancato la squadra chiamata più forte…".

Dino

"A Barcellona abbiamo assistito ad una gara spettacolare. I ragazzi, nonostante la stanchezza, sono riusciti a gettare il cuore oltre l'ostacolo, disputando una grande partita. Il 3 a 3, alla fine è un risultato giusto che premia i nostri colori. I blaugrana sono fortissimi e a tratti ci hanno schiacciato nella nostra area di rigore...ma al nostro grande cuore nerazzurro non si comanda e i nostri eroi hanno saputo reagire e lottare come leoni. I gol realizzati dai nostri giocatori sono perle di rara bellezza e peccato che una regola super ridicola abbia portato all'annullamento del quarto gol. Certo avessimo avuto un attaccante affidabile in più, oltre a Lautaro e Thuram, avremmo potuto fare altri ragionamenti. Magari saremmo ancora in corsa per lo scudetto e forse, (guardate cosa sta succedendo al nostro Lautaro, spompato a causa dell'assenza di degni sostituti), avremmo già potuto chiudere la pratica campionato con largo anticipo. Ma il brutto e inutile calcio-mercato di questa stagione, condotto in maniera del tutto assurda e scriteriata da Marotta e Ausilio, ha costretto il povero Inzaghi a fare miracoli. Certo a quest'ultimo rimprovero solo una cosa: " Mister, ragionando con il senno di poi.., non era forse meglio rinunciare alla coppa Italia già con la Lazio?..Infatti a che cosa è servito arrivare in fondo spompati e senza risorse, solo per avere avuto la presunzione di giocarci tutti i titoli, già sapendo che la nostra rosa non avrebbe retto la botta?" D'altronde lo sapevano anche i muri che l'Inter non ha mai avuto 2 squadre e che questa storia è stata soltanto una barzelletta, esilarante e blasfema, messa in giro dai nemici e da qualche dirigente e giornalista nerazzurro incompetente!! Pero' oramai è andata e come si dice:" cerchiamo di fare di necessità virtù !" Pensando alla gara di ritorno.. Lautaro darà forfait...con chi sostituirlo? Propongo due soluzioni: la prima con Arnautovic...(tanto il povero Taremi non sarebbe in grado di fare nulla..anzi sarebbe un vantaggio per i difensori spagnoli e un impiccio per noi). La seconda: provare ad avanzare Dimarco (oramai spompato), con Carlos ( fortissimo) a vedersela con Yamal il fenomeno. A Verona dentro anche la primavera, facendo riposare i nostri eroi. Al momento non vedo altre soluzioni. Nel frattempo rivolgiamo un grazie di cuore, con un grande abbraccio e tanti applausi, al Mister e ai nostri cari ragazzi per le grandi emozioni che hanno saputo regalarci. Forza Inter!!! Amala!!".

Stefano

"Buongiorno a tutti gli interisti ! Finalmente l’Inter !!!!! 3-3 in casa loro era un sogno e ci sta pure stretto ….il gol annullato a Miky e’ l’anti calcio ( non perché l’avevamo fatto noi ) e spero vivamente venga aggiustata questa regola folle che ci toglie troppi gol che sono poi l’essenza di questo splendido sport . Se poi pensiamo che in campo c’era mezzo Thuram mezzo Dimarco un Cahla molto sotto tono così come il capitano ….certo si poteva fare pure meglio perché dopo il 2-0 lasciare Dimarco su Jamal non aveva più senso visto che comunque Federico non ha praticamente mai abbandonato la nostra area ( tranne che per tirare in tribuna una palla per lui molto appetibile anche se sul piede sbagliato…) si poteva anzi doveva mettere Darmian o meglio ancora Devrji marcatore più di ruolo ed esperto . Anche Thuram e’ stato tolto troppo tardi perché era cotto da un bel po e il suggerimento dei giornalisti di mettere al suo posto Frattesi credo sia stato rimandato al mittente con troppa fretta ed un pizzico di presunzione ! Insomma partita preparata splendidamente anche come piano gara ma letta in ritardo quando detto piano andava cambiato visto un 2-0 quasi inaspettato,ma questo è un po’ il marchio di fabbrica del nostro bravo allenatore ! Ora massimo riposo per tutti e dentro le seconde linee perché martedì sarà la partita dell’anno propedeutica un’altra partita ancora più importante, bisognerebbe ricalcare il canovaccio tattico imparando dagli errori nella speranza di una forma migliore per tutti e di un miracolo che permetta di schierare il capitano che è l’anima di questa squadra per mentalità attaccamento e grinta e sarebbe un peccato vederlo a bordo campo! Amala".

Alberto

"volevo solo esprimere il mio disappunto/esasperazione per i commenti della premiata ditta Ventola-Adani-Cassano. Non se ne può davvero più di questi commenti pseudo intellettuali, sempre con tono polemico e ipercritico, per sembrare intelligenti e intellettualmente onesti, in realtà solo il classico tafazzismo all’italiana. Ma come si fa a parlare di Inter “asfaltata”? Come si fa a dire “non ho visto il gioco di Inzaghi”? L’Inter fa una grande semifinale di CL in casa della squadra attualmente più forte al mondo, ottimo pareggio, fa 2 gol bellissimi, pure sfortunata dato il fuorigioco millimetrico e la palla che rimbalza su Sommer ed entra in porta; ma per Cassano non va bene, perché “possesso palla bassissimo” bla bla bla, per Adani “differenza abissale” bla bla bla, per Ventola “salvo solo il risultato”… Eh certo, l’Inter doveva andare a far la partita in casa del Barça, come fosse il Pizzighettone, semplicissimo! Siamo veramente al ridicolo. Come poi se il fatto che la rosa del Barça valga il doppio, che fatturi quasi il doppio, siano dettagli. O come se il fatto che l’Inter venisse da una settimana “tragica” e invece di crollare definitivamente faccia una grande prestazione, fosse anche questo un dettaglio. Dire che l’Inter ha sofferto la pressione enorme del Barça, e che dopo il gol di Yamal per 20 min é stata schiacciata in area é condivisibile, ma il resto sono barzellette. Ho letto l’analisi di Sacchi, mai tenero in passato con Inter-Inzaghi, ed esalta giustamente i nerazzurri (così come anche i commenti esteri). 3-3 in casa del Barça che lascia tutto aperto in vista FINALE DI CHAMPIONS, ma ma per questi fenomeni l’Inter doveva probabilmente vincere 4-0 col 60% di possesso palla come fosse una trasferta qualunque di campionato a Benevento…ma smettetela veramente". Fabio