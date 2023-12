Inter fuori dalla Coppa Italia, per mano di un Bologna che conferma di essere una delle squadre più in forma del campionato. "Eppure non ho niente di rimproverare alla squadra - dice Filippo Tramontana nel suo video editoriale per FcInterNews - non abbiamo giocato male ma alla fine si è fatta sentire la stanchezza. E' andato tutto storto, abbiamo anche sprecato tante energie in 120 minuti e Lautaro è uscito toccandosi la gamba, speriamo non sia nulla di grave. A seguire il video completo.