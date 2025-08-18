Sarà un derby veneto tra Hellas Verona e Venezia a designare l'avversaria dell'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel match disputato questo pomeriggio al Monterisi di Cerignola, la formazione scaligera si è imposta ai calci di rigore contro l'Audace, formazione di Serie C capace al 91esimo di trovare il gol che vale la prosecuzione della partita grazie a Miguel Angel Sainz Maza che impatta il vantaggio della squadra di Paolo Zanetti firmato da Domagoj Bradaric. È Suat Serdar a firmare il penalty che vale la qualificazione per il Verona.

Anche il derby ligure tra Spezia e Sampdoria ha avuto bisogno della coda dagli undici metri dopo l'1-1 dei novanta minuti firmato da Liam Henderson per i blucerchiati e Gabriele Artistico per i bianconeri. Alla fine, hanno la meglio i ragazzi di Luca D'Angelo che non sbagliano mai mentre per il Doria fatali sono gli errori dello stesso Henderson e di Estanis Pedrola.