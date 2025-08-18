Approfittando dei due giorni di riposo concessi alla squadra da Cristian Chivu dopo l'amichevole vinta sabato contro l'Olympiacos, Francesco Pio Esposito questa sera si è recato allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia per vedere dal vivo la sua ex squadra, impegnata nel derby ligure con la Samp per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

Come riporta Mediaset, a fine primo tempo, l'attaccante nerazzurro riceverà l'Aquilotto Reale 2024-25, il premio che i tifosi spezzini assegnano al miglior giocatore della stagione. 

