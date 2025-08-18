Centrocampo, attacco, ma non solo: a Chivu serve anche un difensore. Il vuoto lasciato dall'uscita di Zalewski, infatti, potrebbe essere colmato con l'arrivo di un centrale e non per forza di un altro esterno, scalando quindi Carlos Augusto di nuovo al ruolo di alternativa a Dimarco.

Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che tra gli altri torna a fare il nome di Chalobah del Chelsea. "Che però ha giocato titolare ieri contro il Crystal Palace. Insomma, sembra difficile che Maresca lo possa lasciar partire così facilmente. Proprio la rosa smisurata dei Blues, però, potrebbe offrire qualche occasione", si legge.

E attenzione ad altre uscite. In particolare, a salutare potrebbe essere Pavard, non ritenuto incedibile dal club in caso di offerta di 20 milioni: sulle tracce del francese ci sono Galatasaray, Lille e Neom. "Il vero nodo sono proprio le intenzioni dell’ex Bayern, che solo un paio di estati fa fece di tutto per trasferirsi all’Inter, ma che ora non sembra più così sintonizzato sulle frequenze nerazzurre. Se dovesse partire anche lui, in viale Liberazione dovrebbero andare a caccia non più di un solo difensore ma di due…", spiega il CdS.