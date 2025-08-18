Anche il Corsport è sicuro: il Bologna ha scelto Kristjan Asllani come rinforzo per il centrocampo. E ci sono tutte le condizioni per chiudere l'affare in tempi brevi.

Decisiva la volontà di Asllani di restare in Serie A e di giocare in un club che faccia le coppe. Di Bologna se ne era già parlato un mese e mezzo fa quando il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio informò il responsabile dell'area tecnica dei rossoblù Giovanni Sartori che non avrebbe esercitato il diritto di recompra per Giovanni Fabbian. Ma non era il momento giusto. "Ora, con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, potrebbe esserlo e i contatti sono ripresi in maniera proficua. L'interesse delle parti, anche se c'è la concorrenza del Torino, converge. Tutti vogliono che vada in porto", si legge.

Al centro di tutto la formula del trasferimento: l'Inter preferirebbe cederlo a titolo definitivo per incassare circa 16 milioni di euro e magari tenersi una percentuale sull'eventuale futura plusvalenza, mentre il Bologna deve fare le sue valutazioni e comunicarle al club nerazzurro per poi cercare l'intesa e chiudere l'affare.