Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, conferma che il Genoa starebbe pensando al ritorno di Jean Onana per colmare l'eventuale vuoto lasciato da Morten Frendrup, centrocampista la cui cessione non può essere esclusa a priori. Per il danese, hanno chiesto informazioni l'Inter e la Roma, accomunate in questi giorni da un altro mediano, quel Manu Koné che sembrava sul punto di doversi trasferire alla corte di Cristian Chivu ma per ora è rimasto in giallorosso. 

Sezione: Focus / Data: Lun 18 agosto 2025 alle 20:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
