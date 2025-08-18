Nonostante l'affare Zalewski sia slegato da quello per Ademola Lookman, Atalanta e Inter proseguono (secondo La Repubblica) il dialogo per l'anglo-nigeriano. L'attaccante vuole solo l'Inter e a Bergamo è ormai contestato, ma non c'è accordo sulle cifre.

L'accordo sull'esterno appena trovato serve però a consolidare i buoni rapporti dopo un'estate di braccio di ferro per l'attaccante. Non dovesse arrivare Lookman, quello che trapela dal club di via della Liberazione è che si farà un investimento solo in caso di occasione favorevole.