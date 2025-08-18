DAZN MyClub Pass è la grande novità che DAZN ha studiato per i propri abbonati. Il nuovo piano, attivabile a partire da oggi fino al 31 agosto, permetterà ai clienti DAZN di seguire solamente le sfide della propria squadra del cuore nelle partite di Serie A. Come spiega Calcio e Finanza, gli utenti che "non hanno un abbonamento DAZN attivo, i nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass dedicato a chi vuole seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore, come se fosse allo stadio (ma con l’aggiunta dei match che vengono giocati in trasferta)".

Due le modalità di sottoscrizione dell’abbonamento: il primo porta alla scelta del piano annuale da 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione da 329 euro (con prezzo mensile da 27,42 euro); la seconda opzione prevede invece le 12 rate mensili da 29,99 euro l'una.