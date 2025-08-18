Adesso è ufficiale: Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo dell'Atalanta in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive dall'Inter, che lo aveva riscattato lo scorso giugno dalla Roma. L’esterno di centrocampo italo-polacco, che ha scelto il 59 come numero di maglia, ha al suo attivo già 95 presenze in Serie A nonché 26 in UEFA Europa League e 7 in UEFA Conference League, competizione quest’ultima vinta con la Roma nel maggio del 2022.

Nel comunicato di presentazione si legge: "Un bagaglio di esperienza notevole, a soli 23 anni, nobilitato ulteriormente non solo dalle 2 presenze in Champions League e dalle altrettante al Mondiale per Club, ma anche dalla partecipazione con la Nazionale polacca ai Mondiali in Qatar nel 2022 e agli Europei del 2024 in Germania. Con la Nazionale polacca ha sin qui totalizzato 29 presenze e segnato 3 gol. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra". Non vengono resi noti i dettagli del contratto.

Contestualmente, l'Inter ha confermato la cessione con uno stringato comunicato nel quale si rende nota la formula dell'operazione.