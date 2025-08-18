Il trasferimento a sorpresa di Nicola Zalewski dall'Inter all'Atalanta non fa felice solo i club coinvolti ma anche Jan Urban, ct della Nazionale polacca. Che, interpellato dai colleghi di Meczyki.pl, ha commentato così l'affare che attende solo di essere ufficializzato: "Penso che sia una cosa molto positiva - le sue parole - Ho parlato con Nicola, anche lui non sapeva bene che sarebbe successo. Non c'è dubbio che avrà più opportunità di giocare, di trovare il ritmo partita. Credo che tutti trarranno beneficio da questo trasferimento".

Quanto all'apporto che Zalewski potrà dare alla sua rappresentativa, Urban si è espresso così: "Se venisse avvicinato alla porta, potremmo usarlo meglio anche noi, ma dipende dalla situazione della squadra. Non abbiamo un giocatore che possa risolvere il nostro problema nel ruolo di terzino sinistro".