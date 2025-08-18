Dario Baccin piazza un colpo importante per l'Inter U23. In arrivo dalla Sampdoria, con la formula del prestito, l'attaccante Antonino La Gumina, classe 1996, con esperienza nelle categorie superiori. Lo riporta Gianluca Di Marzio su X: il giornalista parla di affare chiuso. Tra l'altro, la punta ritroverebbe in nerazzurro Luca Fiordilino, con il quale ha condiviso l'esperienza nella Primavera del Palermo.

