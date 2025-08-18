Oggi ad Appiano sarà ancora quiete, visto che gli allenamenti riprenderanno domani. Ma Chivu e la dirigenza lavorano senza sosta per completare la rosa e proprio in giornata ci sarà una riunione per stabilire le mosse per quest'ultima fetta di mercato.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il nome di Manu Koné è tornato prepotentemente di moda dopo le parole di Gasperini che hanno riaperto lo scenario in modo sorprendente. Inter e Roma non si sentono da Ferragosto, dal "no" dei Friedkin all'uscita del francese. Ma i problemi dei giallorossi con il FFP Uefa e la necessità del tecnico di completare la squadra hanno indotto il club a non dichiarare affatto incedibile l'ex Borussia MG. Insomma - secondo la rosea - è tutta una questione di prezzo.

"Il gradimento assoluto per Koné non è diminuito, ma l’ondeggiare dalla Capitale non è piaciuto. Dal pomeriggio del 15 agosto il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio non hanno più avuto contatti con i colleghi romanisti, né segnali ufficiali di un cambio di strategia giallorosso, ma sanno bene che la vicenda potrebbe riaprirsi d’improvviso nelle prossime ore - si legge -. Per questo, vigilano a distanza e aspettano eventuali mosse romane: la somma stanziata per Lookman, partendo sempre da quota 40 milioni, è lì pronta a essere dirottata su Manu, se solo i Friedkin dessero il via libera per trattare davvero. C’è poi una piccola differenza tra questa eventuale trattativa e il precedente dialogo singhiozzante per Lookman: per un 24enne come Manu, i nerazzurri avrebbero margini per aggiungere qualche milioncino in più all’occorrenza. Per il 28enne Ademola non c’era la stessa apertura, come sa la Dea".

Koné - secondo la Gazzetta - rappresenta proprio il profilo che serve ai nerazzurri a centrocampo. E sarebbe anche un colpo vero, per un giocatore che sarebbe "un pugno sul tavolo della Serie A", capace di cambiare l’anima della squadra. Priorità al centrocampista, insomma, senza dimenticare difesa e attacco.