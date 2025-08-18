Dopo trattative infruttuose con la FIFA, Lassana Diarra ha chiesto un risarcimento di 65 milioni di euro lordi (35 milioni di euro netti) presso i tribunali belgi alla FIFA e alla Federcalcio belga, ovvero gli interessi di mora in corso fino alla pronuncia della sentenza, per i danni derivanti dalle norme FIFA sui trasferimenti illegittimi, con il pieno supporto di FIFPRO, FIFPRO Europe e UNFP, il sindacato francese dei calciatori.

La CGUE ha stabilito che alcune norme FIFA sui trasferimenti violavano i principi dell'UE sulla libera circolazione dei lavoratori e il diritto della concorrenza. La Corte ha rafforzato il concetto di libera circolazione e ha riconosciuto che il sistema dei trasferimenti impediva ai giocatori di esercitare il loro diritto di recedere dal contratto di lavoro senza giusta causa, sebbene tale diritto fosse, in linea di principio, riconosciuto dalle norme. La FIFPRO ritiene che ciò confermi che i giocatori soggetti a tali norme dal 2001 hanno subito danni nel corso della loro carriera.

"Sono stato costretto a intraprendere questa battaglia legale dall'agosto 2014. Sono più di 11 anni! - ha dichiarato l'ex centrocampista del Real Madrid -. Lo faccio per me stesso, ovviamente. E se sono riuscito a resistere al rullo compressore della "FIFA", è perché ho avuto una grande carriera.

Ma l'ho fatto anche per tutti i giocatori meno noti che non hanno i mezzi finanziari e psicologici per sfidare la FIFA davanti a veri giudici.

La FIFA e la Federcalcio belga hanno perso davanti alla CGUE. Per tutto il tempo!". La FIFA ha successivamente modificato il suo regolamento, ma ha deciso di farlo in un modo che non rispettava i rigorosi requisiti imposti dalla sentenza della CGUE. Ho atteso qualche mese prima di riavviare il procedimento nazionale in Belgio, credendo che, soprattutto a seguito degli sforzi compiuti da FIFPRO Europe in tal senso, la FIFA e la Federazione belga avrebbero avuto almeno la decenza di contattarmi per proporre una risoluzione amichevole della controversia (questo era, in effetti, il tono dei messaggi che ho ricevuto dalla FIFA). Non è stato così. È un loro diritto, ma riflette una persistente cultura di disprezzo per lo stato di diritto e per i giocatori, nonostante il messaggio molto chiaro inviato dalla CGUE. Con mio grande rammarico, dovremo quindi rivolgerci ancora una volta ai tribunali, poiché non ho altra scelta".