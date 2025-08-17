Pio Esposito non sarà a disposizione per Inter-Torino, prima di campionato prevista il 25 agosto prossimo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante si porta dietro una squalifica dall'ultimo campionato di Serie B.

Secondo la rosea, quella del giovane attaccante è già un'assenza pesante, persino più grave di quella di Calhanoglu (altro giocatore che salterà la sfida col Torino). Anche per l'assenza del turco, Chivu ha provato ieri Sucic regista, ma poi anche Barella e Zielinski.