Atttraverso il solito appuntamento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla strategia dell'Inter per quanto concerne il reparto difensivo, sottolineando come Oumar Solet dell'Udinese sia il primo nome sulla lista dei nerazzurri. Sul francese pende sempre la questione giudiziaria e i dirigenti si sono informati con gli agenti per capire la situazione. Solet piaceva già ai tempi del Salisburgo, che ha affrontato l'Inter in Champions League. Non è però l'unico nome in lista, ci sono stati sondaggi anche per altri difensori.

Per un centrale che potrebbe arrivare, ce n'è uno che potrebbe uscire. Si tratta sempre di Benjamin Pavard, per il quale il Neom continua a insistere nonostante la diffidenza del francese rivelata dallo stesso Christophe Galtier, allenatore degli arabi. Manca perciò il via libera del giocatore.