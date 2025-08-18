L'affare Zalewski ha ristabilito un dialogo tra Atalanta e Inter dopo il tormentone Lookman delle ultime settimane. Eppure, secondo il Corriere della Sera, da Milano non hanno abbandonato la pista Lookman e cercano anche un centrocampista.

Il nome fatto dal quotidiano è quello di Frendrup, nella stessa zona di campo se ne andrà invece Asllani a cui è interessato il Bologna. In difesa Solet potrebbe sostituire l'eventuale partenza di Pavard

