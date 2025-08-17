Nelle due partite di Coppa Italia-Frecciarossa della serata esultano Milan e Pisa. I rossoneri s'impongono per 2-0 sul Bari grazie ai gol di Leao e Pulisic. Il portoghese, pochi istanti dopo la rete che ha sbloccato il punteggio, è stato costretto al cambio per un indurimento al polpaccio: le sue condizioni sono da valutare. Avanza anche il Pisa di Gilardino, che supera ai rigori il Cesena: su dieci tiri dal dischetto, ci sono stati ben sette errori. Alla fine i toscani ne hanno segnato due (uno i bianconeri), ottenendo così la qualificazione. Il nerazzurro Akinsamniro in campo dal 72' (ha sostituito Marin).