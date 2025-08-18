Non c'è solo Tomas Palacios nei piani del Villarreal per rinforzare la propria difesa. Secondo Cadena SER, il Submarino Amarillo sta spingendo per ottenere il capoverdiano del Chelsea Renato Veiga, visto nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia della Juventus. Veiga che, secondo il suo rappresentante, sarebbe interessato al trasferimento e avrebbe dato al Villarreal il suo consenso, il che potrebbe aprire le porte alla complicata trattativa.

Non si molla comunque la pista che porta all'argentino dell'Inter, dove il Villarreal ha il vantaggio di avere un progetto ambizioso che potrebbe attrarre il giocatore rispetto al Rayo Vallecano, l'altra contendente.