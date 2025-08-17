Come di consueto, Calcio e Finanza analizza quelle che sono le conseguenze sul bilancio dell'Inter della cessione data per imminente di Nicola Zalewski all'Atalanta: dati ufficiali non ce ne sono, ma secondo indiscrezioni Zalewski è arrivato all’Inter per 6,5 milioni di euro. Il suo costo storico è di fatto anche il suo residuo a bilancio, motivo per cui una cessione per 15 o 16 milioni di euro (da capire se ci sia una divisione tra parte fissa e bonus) porterebbe l’Inter a registrare una plusvalenza da 8,5 o 9,5 milioni di euro.

Non solo: l'Inter andrebbe anche a risparmiare 1,5 milioni di euro circa rispetto all’esercizio 2024/25. Questa la cifra che fu investita per i sei mesi di prestito del giocatore dalla Roma e il pagamento di sei mesi di stipendio.