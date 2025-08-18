Karel Zeman parla in un'intervista al Corriere della Sera del lento e progressivo recupero di papà Zdenek dopo i problemi di salute degli ultimi mesi. "L’ictus e le due ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento grazie a tanta fisioterapia. Di certo dovrà continuare a farla per molto tempo...".

Nell'intervista c'è spazio anche per un ricordo riguardante l'Inter. "Se è vero che Moratti lo avrebbe voluto in nerazzurro? Sì, si erano anche incontrati, ne avevano parlato. Però come spesso accadde con altri presidenti tipo Zamparini, poi nel richiamarlo gli fu spiegato che “per altri motivi” non era possibile".