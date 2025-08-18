Alessandro Fontanarosa, difensore classe 2003 reduce dal prestito alla Carrarese, lascerà l'Inter a titolo definitivo per unirsi all'Avellino, neo promosso in Serie B. Secondo il giornalista Matteo Moretto, il club nerazzurro si è garantito il 50% sulla futura rivendita del giocatore più bonus. 

Sezione: Mercato / Data: Lun 18 agosto 2025 alle 18:00
Autore: Mattia Zangari
vedi letture
Print