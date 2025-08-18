Sospiro di sollievo in casa Inter: le condizioni di Federico Dimarco non preoccupano. Dopo il problema alla coscia accusato nel match con l'Olympiacos a seguito di un colpo ricevuto da un avversario, l'esterno pare non aver accusato conseguenze serie. 

Domani i nerazzurri torneranno a sudare ad Appiano e Dimarco si presenterà regolarmente al lavoro come i compagni, come spiega la Gazzetta dello Sport. Insomma, il cambio effettuato da Chivu era solo precauzionale: il romeno potrà iniziare a preparare il debutto in campionato contro il Torino (atteso a San Siro lunedì 25) con il gruppo al completo, fatta eccezione per Frattesi.

L'ex Sassuolo, infatti, ha come obiettivo quello di tornare a disposizione contro i granata ma non sarà semplice. Resta da risolvere il rebus per la regia, vista la squalifica di Calhanoglu: da capire se il tecnico riproporrà Sucic davanti alla difesa come nell’undici iniziale schierato contro l’Olympiacos.
 

