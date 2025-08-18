Il mercato della Roma passa dalla cessione di un "big" e se non si muove Ndicka (che non vuole andare in Arabia al Neom) l'altro papabile è Koné, come riporta oggi Il Messaggero. La valutazione dei giallorossi è di 50 milioni, l'Inter si è spinta fino a 40. Dalla Capitale aspettano possibili mosse da PSG, Bayern Monaco e dalla Premier League.

L'alternativa per i giallorossi è riuscire a cedere altri giocatori che oggi non hanno ancora offerte, come Rensch (oggi l'alternativa a Wesley) o Hermoso, che ha un ingaggio da 3 milioni di euro. Inoltre, se dovesse andare via Koné, bisognerebbe comunque mettere in preventivo di prendere un sostituto.