Resta, al momento, congelata la trattativa Lookman tra Inter e Atalanta: secondo Sportmediaset, la famiglia Percassi continua a non considerare il nigeriano sul mercato, mentre la dirigenza del club milanese non ha intenzione di riaprire il dossier. Ma, anzi, sembra ormai decisa a destinare la cifra stanziata per il nigeriano - più o meno 45 milioni di euro - su un difensore centrale (un obiettivo è Oumar Solet) e su un centrocampista alla Manu Koné, senza escludere a priori che possa trattarsi proprio del francese della Roma.

Gli incassi dalle altre cessioni, vedi Nicola Zalewski e Kristjan Asllani, potrebbero, inoltre, permettere a Marotta e Ausilio di andare sulla quinta punta negli ultimissimi giorni di agosto, valutando le opportunità che immancabilmente si presentano in prossimità del gong che sancirà la fine del mercato estivo.