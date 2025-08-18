"Se rimane a Udine, sarà lui la guida. Il suo potenziale è fuori categoria. Nelle prime sei gare che ha giocato in Italia ha già dimostrato di essere un difensore top". Così Alessandro Calori giudica Oumar Solet in un'intervista pubblicata oggi sul Messaggero Veneto.

Il difensore centrale dell'Udinese è stato accostato ripetutamente all'Inter sia qualche mese fa che nei giorni più recenti, nel caso in cui i nerazzurri dovessero riuscire a fare spazio per un acquisto in difesa.