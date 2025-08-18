Una trattativa lampo che ha soddisfatto tutte le parti in causa. Così su Tuttosport si parla della questione Zalewski. Il giocatore lascia l'Inter dopo quasi sette mesi, 17 partite e un gol (bellissimo, al Torino). Lascia una squadra in cui il nuovo allenatore sembrava non considerarlo granché, viste le amichevoli estive, per sbarcare in un'altra in cui troverà Juric, che alla Roma ne pretese il reintegro, che lo stima e che aveva necessità di un giocatore sugli esterni.

Inoltre, economicamente, l'Inter incassa una plusvalenza immediata: ha pagato Zalewski 6,5 milioni sfruttando il fatto che fosse in scadenza a giugno 2024 (gli è stato prolungato il contratto di un anno dalla Roma per poter effettuare un prestito con diritto di riscatto) e lo ha appena rivenduto a 17.