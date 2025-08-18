Il futuro di Tomas Palacios resta ancora da scrivere. Il difensore argentino classe 2003, di proprietà dell’Inter, è destinato a lasciare Milano in questi ultimi giorni di mercato per trovare spazio e continuità, dopo i sei mesi vissuti in prestito al Monza da gennaio a giugno.

Nelle scorse settimane sembrava che il trasferimento al Basilea fosse ormai in dirittura d’arrivo, ma l’operazione si è arenata e le parti non hanno ancora trovato l’intesa definitiva. Nelle ultime ore, però, dall’Argentina è rimbalzata una novità significativa: il giornalista Uriel Iugt di Mercado de Pases ha infatti riportato che il Rayo Vallecano (QUI l'anticipazione di Fcinternews.it), club di Liga spagnola, avrebbe avviato i primi contatti con l’Inter per portare a Madrid il giovane difensore.

La formula resta quella preferita dalla società nerazzurra: prestito con opzione di riscatto, che permetterebbe al giocatore di misurarsi con un campionato competitivo come la Liga e all’Inter di mantenere comunque il controllo sul cartellino.

Ad oggi, dunque, le trattative con il Basilea risultano in stand-by, mentre la pista spagnola appare in crescita. Saranno i prossimi giorni a chiarire il futuro di Palacios, che resta uno dei prospetti più interessanti usciti dal vivaio interista e che ora attende soltanto l’occasione giusta per dimostrare il suo valore con maggiore continuità.