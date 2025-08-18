Il tema scottante relativo alla scelta del capitano è uno dei primi punti sull'agenda del neo ct della Polonia, Jan Urban, che ha preso il posto di Michal Probierz, dimissionario dopo essere finito nell'occhio del ciclone per la scelta di assegnare la fascia a Piotr Zielinski togliendola a Robert Lewandowski. "Risolveremo questo problema prima dell'inizio del ritrovo. Voglio che i giocatori che verranno non ci pensino", ha precisato Urban parlando a Meczyki.pl.

