Prosegue la trattativa tra Inter e Atalanta per Nicola Zalewski. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, infatti, i club stanno ragionando su un affare complessivo da 15-16 milioni di euro e i dialoghi procedono verso una possibile chiusura.

La trattativa Zalewski è però slegata da quella per Lookman, per il quale non si registrano ulteriori novità.