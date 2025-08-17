Ci sarà domani il vertice di mercato tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e Cristian Chivu, di ritorno dalla trasferta a Bari, per parlare delle prossime mosse dei nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport, le parole di Gasperini hanno riaperto la questione Koné, al di là dello stop imposto dai Friedkin.

Cresce, tra i vertici nerazzurri, la convinzione che l'investimento vada fatto in mezzo, dove Chivu vuole più fisicità a prescindere dal sistema di gioco che adotterà. Probabile quindi che il cambio di strategia sia definitivo e che l'idea Lookman, oggi in stand-by, tramonti definitivamente. Giorno dopo giorno in casa nerazzurra si è realizzato come sia più strategico concentrarsi sul centrocampo. Al massimo potrebbe arrivare un rinforzo low cost, magari a fine mercato.