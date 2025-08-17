Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha fornito un aggiornamento sulle indiscrezioni relative a Davide Frattesi, soprattutto in ottica Premier League: "Mi risulta che il Newcastle abbia scelto Ramsey, oggi ufficializzato. Ora il focus dei Magpies è l'attaccante. Frattesi è un giocatore sicuramente apprezzato dai bianconeri, da sempre inserito in lista. Ma la spesa per il centrocampo è stata fatta e ora il focus è sull'attaccante".

Su Lookman, Romano ha dichiarato: "Ad oggi l'Inter non avanza (Zalewski affare slegato), terrei d'occhio la Premier League, Arsenal o altre squadre. Nella settimana che inizia domani mi aspetto una direzione più chiara per il futuro di Lookman".