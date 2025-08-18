L'Inter torna ad avere ufficialmente un rappresentante nella Nazionale croata. Petar Sucic, infatti, è stato inserito dal ct Zlatko Dalic nella lista dei convocati per le gare contro Montenegro e Far Oer, valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 (5 e 8 settembre).

"È logico che siamo rimasti fedeli ai giocatori che hanno svolto un lavoro eccellente durante tutto il ciclo di giugno, sia nel loro approccio durante la preparazione che nella partita contro Gibilterra e soprattutto contro la Repubblica Ceca. Ci dispiace che Mateo Kovačić non possa essere con noi dopo l'intervento chirurgico, ma la cosa più importante è che torni in campo completamente sano", ha spiegato Dalic in conferenza stampa.