Tra Inter e Bologna è praticamente tutto fatto, ma i rossoblu dovranno ancora lavorare con Kristjan Asllani. Al momento, informa Sky Sport, manca ancora l'intesa tra il club emiliano e il centrocampista albanese sull'ingaggio e sul contratto. Nelle scorse ore la stessa emittente aveva parlato di una base d'intesa tra nerazzurri e rossoblu per un affare da 9 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita del giocatore a favore del Biscione.

