Con questo Bonny e questo Pio Esposito, finalmente, l'Inter pensa di aver posto rimedio a uno dei problemi ricorrenti degli ultimi anni, ossia la mancanza di alternative di livello alla coppia titolare d'attacco.

Nelle passate stagioni - come ricorda il Corriere dello Sport - i vari Sanchez, Taremi, Arnautovic e Correa non avevano saputo ricoprire questo ruolo fondamentale per un club che gioca 50-60 partite l'anno. "Adesso gli innesti di Bonny e Pio Esposito guardano dritti al futuro e allo stesso tempo offrono a Chivu caratteristiche differenti per scegliere le punte anche in base al profilo della difesa avversaria. Sono alla prima grande esperienza della carriera e inevitabilmente porteranno una ventata di freschezza, oltre alla voglia di fare e di emergere", si legge.

Anche per quanto visto in questo precampionato, l'iniziale idea di aggiungere Lookman all'organico è andata via via scemando. "Si tratterebbe indubbiamente di un elemento di grande spessore, in un reparto che sembra aver già trovato la giusta chimica dopo poco più di tre settimane di lavoro ad Appiano. Inoltre se capitan Lautaro rappresenta la solita certezza in termini realizzativi e di dedizione alla causa, contro l’Olympiacos ha ritrovato il sorriso anche Thuram, a segno per la prima volta in questa estate", si legge.