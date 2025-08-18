L'accelerata del Bologna per Kristjan Asllani ha convinto il Torino a guardarsi intorno, anche se (si legge su Tuttosport) la partita per l'albanese non è ancora finita. Gli emiliani tengono infatti lo sguardo anche su Mandragora, se dovessero andare sul giocatore della Fiorentina lascerebbero spazio al Torino

Nel frattempo il ds granata Vagnati sta però valutando le piste alternative, tra cui quella che porta a Nicolussi Caviglia. Ad oggi è da considerarsi l'alternativa ad Asllani per il centrocampo.

