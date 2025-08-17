Luigi Apolloni, nuovo talent di Radio TV Serie A, dice la sua sul campionato che sta per iniziare per i canali ufficiali della Lega: "Sarà un campionato avvincente, le amichevoli hanno storia a sé, le squadre si stanno formando e stanno cercando condizione fisica e psicotattica, bisogna conoscersi. Vedo il Napoli davanti a tutti perché ha mantenuto giocatori importanti e in più ha rinforzato la rosa. Antonio Conte è un allenatore esigente che valorizza tantissimo i suoi giocatori. Poi mi piacciono Inter e Juventus, senza dimenticare il Milan di Massimiliano Allegri e credo sarà molto interessante anche la Roma di Giann Piero Gasperini: ha esperienza e personalità e potrà contare su Claudio Ranieri che conosce alla perfezione l’ambiente. Fiorentina, Lazio e Bologna, invece andranno a caccia di conferme".