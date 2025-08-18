Pavard lascerà l'Inter: questa è la certezza della Gazzetta dello Sport. La notizia, invece, è che un nuovo innesto in difesa non dovrà attendere l'uscita del francese. E i nomi, nella fattispecie, sono due: Solet dell'Udinese e Badé del Siviglia. Lille e Galatasaray sono i nomi che hanno preso informazioni su Pavard, mentre l'ex Bayern non pare convinto del Neom. L'Inter lo valuta 18-20 milioni.

Su Solet: l’Udinese lo valuta tra i 20 e i 25 milioni, somma che l’Inter sarebbe disposta a versare qualora i problemi giudiziari del giocatore dovessero essere risolti (da maggio è sotto indagine per una presunta violenza sessuale). Ne consegue che la soluzione potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto. Più costosa e più in salita sembra essere la pista per Badé: gli spagnoli vogliono incassare una trentina di milioni e sulle sue traccec’è il Bayer Leverkusen.

