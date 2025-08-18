Un'esperienza breve, ma intensa. E' così che si può definire la parentesi di Nicola Zalewski all'Inter, club che lascia dopo appena sei mesi di militanza per approdare all'Atalanta a titolo definitivo: "Può una città, uno spogliatoio, un gruppo, diventare la tua casa in poco più di 6 mesi? Si. Milano per me è stato questo. L’Inter per me è stato questo - - ha scritto l'ex Roma su Instagram -. Dall’accoglienza nei primi minuti, all’inserimento, alla disponibilità di ogni compagno, alla premura del capitano. L’Inter non si può raccontare a parole. Va vissuta. Grazie a tutti, ho dato il massimo in ogni minuto giocato, in ogni allenamento. Sempre. Inizia per me una nuova sfida, Ciao nerazzurri, Grazie di tutto".

Un messaggio toccante che ha ricevuto dai primi minuti della sua pubblicazione i commenti di alcuni ex compagni: Alessandro Bastoni ha postato l'emoticon della faccina che piange, Marcus Thuram dei cuori.