Il grave infortunio subito da Romelu Lukaku, che starà fermo ai box per circa tre mesi, ha costretto il Napoli a tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi a Lorenzo Lucca da qui a novembre. Stando a quanto risulta al giornalista Matteo Moretto, nelle ultime ore, il club di Aurelio De Laurentiis ha fatto una prima chiamata per Andrea Pinamonti e si è mosso per Rasmus Højlund, su cui c'è anche il Milan. Da escludere, invece, la pista che porta a Joshua Zirkzee, ritenuto incedibile dal Manchester United.

