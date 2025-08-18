Anche il Corriere dello Sport sottolinea come sia cambiata l'urgenza nel mercato Inter. Non più un attaccante, ma un centrocampista di rottura. La cessione di Zalewski e quella prossima di Asllani aiutano il progetto di Marotta e Ausilio a completare la rosa di Chivu. Per il romeno, il profilo ideale è Manu Koné della Roma, mentre per il momento Lookman è scalato indietro nelle gerarchie. "Tutto resta fermo, visto che l’Atalanta continua a tenere chiusa la porta. Prova ne sia che nella trattativa per Zalewski non c’è stato alcun accenno al nigeriano, nemmeno per ripromettersi di tornare ad affrontare il discorso nei prossimi giorni, tenuto conto che alla chiusura del mercato mancano solo un paio di settimane", si legge.

Per l'attacco, insomma, adesso la linea è cambiata: non serve più un potenziale titolare, ma, considerando la crescita di Bonny e Pio Esposito, potrebbe arrivare una quinta punta ai saldi di fine agosto. Serve tanto, invece, un mediano. "L’opzione Koné, come hanno fatto intendere le parole di Gasperini, non è chiusa, anzi - conferma il Corsport -. È diventata, però, una questione di soldi. Da capire, allora, quanto l’Inter sia disposta ad investire per il francese, che possiede tutte le doti e caratteristiche desiderate. Il club nerazzurro vuole che si ragioni su una valutazione oggettiva, non soltanto sul fatto che, attraverso la cessione di Koné, la Roma riesca a sostenere il resto del suo mercato. Volendo fare un parallelo con Lookman, si può immaginare che verrà fissata una cifra e oltre quella non si andrà, spostando, nel caso, il mirino su altri profili dall’identikit simile".